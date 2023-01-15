İpe bağlı çemberle gösteri yapan akrobat 5 metreden yere çakıldı - Son Dakika
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İpe bağlı çemberle gösteri yapan akrobat 5 metreden yere çakıldı

15.01.2023 23:47

Meksika'da ipe bağlı çember ile sahnede gösteri yapan akrobat, yaklaşık 5 metreden yere çakıldı.

Meksika'da ipe bağlı çember ile sahnede gösteri yapan akrobat, yaklaşık 5 metreden yere çakıldı.
Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde yer alan Tampico kentinde kurulan Fantasy World On Ice adlı sirkte 10 Ocak'ta yapılan gösteri sırasında akrobat, metrelerce yüksekten yere çakıldı. Mia Gonzales Soto adlı akrobat, ipe bağlı bir çember ile müzik eşliğinde yaptığı gösteri sırasında çemberi yakalayamayınca, yaklaşık 5 metreden yere düştü. Soto yere çakılmasının ardından hareketsiz kalırken, seyirciler şoka uğradı. Kazanın ardından sirkin ışıkları kapatılırken, sirk görevlileri hızla Soto'ya müdahale etti.
Sirk tarafından yapılan açıklamada, seyirciler arasında bulunan bir sağlık görevlisinin Soto'ya ilk müdahaleyi yaptığı belirtilerek, "Ona sonsuza kadar minnettar olacağız. Düşüş ciddiydi. Ancak, herhangi bir kırık veya iç hasar olmadı. Mia'nın hastaneden yürüyerek çıkabildiğini belirtmekte fayda var. Sağlığı mükemmel" denildi. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İHA
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Tamaulipas, Sonora, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İpe bağlı çemberle gösteri yapan akrobat 5 metreden yere çakıldı - Son Dakika
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