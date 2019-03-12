İpe Dolana Güvercin, İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
1 saat önce
Van'da bir binanın çatısındaki ipe dolanarak mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Van
'da bir binanın çatısındaki ipe dolanarak mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi
üzerinde bulunan 6 katlı binanın çatısında meydana geldi. Binanın çatısında mahsur kalan güvercinin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu
İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, itfaiye aracın merdiveni ile çatıya çıkarak mahsur kalan güvercini bulunduğu yerden kurtardı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan ve vücudundaki ipin sökülmesinin ardından yeniden doğal ortamına bırakıldı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:08 Kaynak: İHA
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