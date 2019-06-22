İpe dolanan ebabili itfaiye kurtardı
1 saat önce
Mersin'de bir binada bacakları ipe dolanan ebabil için ekipler seferber oldu.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:35 Kaynak: AA
'de bir binada bacakları ipe dolanan ebabil için ekipler seferber oldu. Merkez Akdeniz
ilçesi Yeni Mahalle
'deki bir binanın 4. katından kuş sesi geldiğini duyanlar, bir ebabilin yuvasında ipe dolandığını fark etti.
İhbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kuşu bulunduğu yerden kurtardı.
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