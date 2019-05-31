Son Dakika Haberleri: İpe dolanan kırlangıcı itfaiye ekipleri kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

İpe dolanan kırlangıcı itfaiye ekipleri kurtardı

1 saat önce

Kayseri'de ipe dolanan kırlangıcı itfaiye ekipleri kurtararak yeniden doğal hayata bıraktı.

İpe dolanan kırlangıcı itfaiye ekipleri kurtardı, System.String[]
Kayseri'de ipe dolanan kırlangıcı itfaiye ekipleri kurtararak yeniden doğal hayata bıraktı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde vatandaşlar tarafından bir kırlangıcın binanın çatısında ipe dolandığı ihbar edildi. Yapılan ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kırlangıcı bulunduğu yerden alarak ipten kurtardı.

Bir itfaiye eri uzun süre ipe dolanmış vaziyette bulunan kırlangıca su içirdi ve yeniden doğal hayata bıraktı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:17 Kaynak: İHA
Develi, Kayseri, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kahreden ölüm! Topladığı odunlar sonu oldu İstanbul'da bir daireye giren yılan büyük korku yaşattı: Zehirliymiş, şoktayız Pamukkale yolunu trafiğe kapattılar Son dakika! Dışişleri Bakanlığı, S-400 ile ilgili dedikodulara son noktayı koydu: Erteleme yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 11:55:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İpe dolanan kırlangıcı itfaiye ekipleri kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]