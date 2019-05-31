Son Dakika Haberleri: İpe dolanan kırlangıcı, itfaiyeciler kurtardı
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İpe dolanan kırlangıcı, itfaiyeciler kurtardı

40 dakika önce

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, ipe dolanan kırlangıç, itfaiye görevlilerince kurtarılıp, doğaya bırakıldı.

İpe dolanan kırlangıcı, itfaiyeciler kurtardı, System.String[]
KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, ipe dolanan kırlangıç, itfaiye görevlilerince kurtarılıp, doğaya bırakıldı.
Zile Mahallesi'ndeki evin çatısında ipe dolanan kırlangıcı görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekibi, çatının kenarındaki ipe dolanan kırlangıcın olduğu yere çıktı. Ekipler, ipi keserek, aldığı kırlangıcı indirdi. Kırlangıcın ayaklarına ve kanat bölümüne dolanıp, düğümlenen ip de kesildi. Kırlangıç, daha sonra doğaya bırakıldı.
  


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:45 Kaynak: DHA
Zile, Develi, İtfaiye, Kayseri, Güncel
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