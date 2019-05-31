İpe dolanan kırlangıcı, itfaiyeciler kurtardı
40 dakika önce
KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, ipe dolanan kırlangıç, itfaiye görevlilerince kurtarılıp, doğaya bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:45 Kaynak: DHA
KAYSERİ'nin Develi
ilçesinde, ipe dolanan kırlangıç, itfaiye görevlilerince kurtarılıp, doğaya bırakıldı. Zile
Mahallesi'ndeki evin çatısında ipe dolanan kırlangıcı görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekibi, çatının kenarındaki ipe dolanan kırlangıcın olduğu yere çıktı. Ekipler, ipi keserek, aldığı kırlangıcı indirdi. Kırlangıcın ayaklarına ve kanat bölümüne dolanıp, düğümlenen ip de kesildi. Kırlangıç, daha sonra doğaya bırakıldı.
- Kayseri
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