Son Dakika Haberleri: İpek Açar ile Alper Kömürcü evlendi
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İpek Açar ile Alper Kömürcü evlendi

39 dakika önce

Yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşayan ünlü çiftin nikah şahitliğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Süleyman Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu, Levon Kordonciyan ve İlker Kömürcü üstlendi.

İpek Açar ile Alper Kömürcü evlendi, System.String[]

Yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşayan ünlü çiftin nikah şahitliğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Süleyman Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu, Levon Kordonciyan ve İlker Kömürcü üstlendi.

Levon Kordonciyan, Süleyman Soylu, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:55 
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