İpek Açar ile Alper Kömürcü evlendi
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Yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşayan ünlü çiftin nikah şahitliğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Süleyman Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu, Levon Kordonciyan ve İlker Kömürcü üstlendi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:55
Teröristlerin Diyarbakır'daki hain tuzağında şehit olanların sayısı 7'ye yükseldi Bakan Soylu, Diyarbakır şehitlerinin taziyesine katıldı Çukur'un yeni fragmanı yayınlandı! Gazetecileri darp eden Reynmen'den ilk açıklama: Benim derdim onların patronlarıyla