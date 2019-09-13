İpek Açar ile Alper Kömürcü evlendi

Yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşayan ünlü çiftin nikah şahitliğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Süleyman Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu, Levon Kordonciyan ve İlker Kömürcü üstlendi.

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