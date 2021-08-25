İpek Açar: Kızımı 3 aydır göremedim

Şarkıcı, 3 aydır kızıyla görüşemediklerini söyledi:

"Aslı okuluna devam ediyor. Pandemiden ötürü 3 aydır Türkiye'ye gelemedi. 'Aslı Gönül' denilince gözlerim yaşarıyor. Hayatımızda ilk defa bu kadar ayrı kaldık. Çok özledim. İnşallah eylül ayında kavuşacağız."

Açar, kızının babası Kayahan gibi müzik konusunda çok yetenekli olduğunu belirtti: "Muhteşem bir sesi var. Gitar, piyano çalıyor ama bilim insanı olma yolunda ilerlemeyi tercih etti. Biz de tüm kalbimizle onu destekledik."

Kayahan ve İpek Açar'ın evliliğinden dünyaya gelen Aslı Gönül, 21 yaşında.