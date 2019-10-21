İpek Açar ve Alper Kömürcü'nün evliliğinde kıskançlığa yer yok!
53 dakika önce
Geçtiğimiz günlerde evlenen İpek Açar Alper Kömürcü çifti ikinci single için klip çekimlerinde!
Geçtiğimiz günlerde evlenen İpek Açar Alper Kömürcü çifti ikinci single için klip çekimlerinde! İlk klibi Lviv'de çeken çift "Kıskanıyorum" klibi çekimlerini Çinili Köşk'te yapıyor.
#AlperKömürcü #İpekAçar
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:01
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