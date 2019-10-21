Son Dakika Haberleri: İpek Açar ve Alper Kömürcü'nün evliliğinde kıskançlığa yer yok!
Son Dakika Magazin İpek Açar ve Alper Kömürcü'nün evliliğinde kıskançlığa yer yok!

İpek Açar ve Alper Kömürcü'nün evliliğinde kıskançlığa yer yok!

53 dakika önce

Geçtiğimiz günlerde evlenen İpek Açar Alper Kömürcü çifti ikinci single için klip çekimlerinde!

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Geçtiğimiz günlerde evlenen İpek Açar Alper Kömürcü çifti ikinci single için klip çekimlerinde! İlk klibi Lviv'de çeken çift "Kıskanıyorum" klibi çekimlerini Çinili Köşk'te yapıyor.

#AlperKömürcü #İpekAçar

İpek Açar ve Alper Kömürcü'nün evliliğinde kıskançlığa yer yok!

Köşk, Lviv, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:01 
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