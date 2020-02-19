İpek Açar ve Alper Kömürcü, Üsküdar'da hayranlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Magazin İpek Açar ve Alper Kömürcü, Üsküdar'da hayranlarıyla bir araya geldi - Son Dakika Magazin

İpek Açar ve Alper Kömürcü, Üsküdar'da hayranlarıyla bir araya geldi

6 saat önce

Müzisyen İpek Açar ve Alper Kömürcü çifti, Nevmekan'da Akustik Muhabbet etkinliğinde sevenleriyle buluştu.

İpek Açar ve Alper Kömürcü, Üsküdar'da hayranlarıyla bir araya geldi, System.String[]

Müzisyen İpek Açar ve Alper Kömürcü çifti, Nevmekan'da Akustik Muhabbet etkinliğinde sevenleriyle buluştu.


Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, Nevmekan Sahil'de gerçekleştirildi. Sanatçıların Banu Karakuş moderatörlüğünde sohbet edip şarkı söylediği etkinlikte, katılımcılar sanatçılarla sohbet etme imkanı da buldu. Nevmekan sahili dolduran müzikseverler İpek Açar'ın söylediği şarkılara zaman zaman eşlik etti.


Yaklaşık 2 saat süren gecede İpek Açar Türk müziğinin unutulmaz bestelerini seslendirirken Alper Kömürcü de keman çaldı.


Müzisyen İpek Açar, "Üsküdar'a bu ikinci gelişimiz. Nevmekan sahili ilk defa görüyoruz. ve hayran kaldık. Birazdan tekrar gezeceğiz. Çok güzel bir yermiş. Ben takip de ediyordum. Çok güzel bir kütüphanesi olduğunu biliyordum. Sergiler olduğunu biliyorum ama hiç gelmek nasip olmamıştı. Çok gururlandık, mutlu olduk bizde. Banu hanımın sohbetli programına geldik. Şarkılar söyleyeceğiz, sohbet edeceğiz. Hep birlikte gelenlerle de şarkı söyleyeceğiz. Güzel bir gece olacak" dedi. - İSTANBUL

Üsküdar, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:25 Kaynak: İHA
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