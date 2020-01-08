İpek Açar ve eşi Alper Kömürcü program yapacak - Son Dakika
Son Dakika Magazin İpek Açar ve eşi Alper Kömürcü program yapacak - Son Dakika Magazin

İpek Açar ve eşi Alper Kömürcü program yapacak

6 saat önce

"İpek Açar ile İpek Yolu" adlı program, 17 Ocak'tan itibaren her cuma akşamı TRT Müzik'te yayınlanacak.

İpek Açar ve eşi Alper Kömürcü program yapacak, System.String[]

"İpek Açar ile İpek Yolu" adlı program, 17 Ocak'tan itibaren her cuma akşamı TRT Müzik'te yayınlanacak. Açar'a yayında eşi Alper Kömürcü de senfonik çok sesli orkestrayla eşlik edecek. Programın ilk konuğu ise Gökhan Tepe olacak.

İpek Yolu, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:19 
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