İpek Açar ve eşi Alper Kömürcü program yapacak

"İpek Açar ile İpek Yolu" adlı program, 17 Ocak'tan itibaren her cuma akşamı TRT Müzik'te yayınlanacak. Açar'a yayında eşi Alper Kömürcü de senfonik çok sesli orkestrayla eşlik edecek. Programın ilk konuğu ise Gökhan Tepe olacak.