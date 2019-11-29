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İpek böceği destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ipek böceği desteği ödemelerine bugün başlayacaklarını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:43 Kaynak: İHA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ipek böceği desteği ödemelerine bugün başlayacaklarını duyurdu.
Bakan Pakdemirli, ipek böceği desteği ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "2019 yılı ipek böceği destekleme ödemelerine 29 Kasım 2019 Cuma günü başlıyoruz. Bu çerçevede 2 bin 62 üreticimize 5,8 milyon TL ödeme yapacağız. Destek ödemeleri bugün saat 18.00'dan sonra Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacak. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun" dedi. - ANKARA
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