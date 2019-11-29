İpek böceği destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ipek böceği desteği ödemelerine bugün başlayacaklarını duyurdu.



Bakan Pakdemirli, ipek böceği desteği ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "2019 yılı ipek böceği destekleme ödemelerine 29 Kasım 2019 Cuma günü başlıyoruz. Bu çerçevede 2 bin 62 üreticimize 5,8 milyon TL ödeme yapacağız. Destek ödemeleri bugün saat 18.00'dan sonra Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacak. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun" dedi. - ANKARA