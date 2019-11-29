Son Dakika Haberleri: İpek böceği destekleme ödemeleri başlıyor
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İpek böceği destekleme ödemeleri başlıyor

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yılı ipek böceği destekleme ödemelerine bugün başlayacaklarını bildirdi.

İpek böceği destekleme ödemeleri başlıyor, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yılı ipek böceği destekleme ödemelerine bugün başlayacaklarını bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, destek ödemelerinin bugün saat 18.00'den sonra Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacağını belirterek, "İpek böceği desteği kapsamında 2 bin 62 üreticimize 5,8 milyon lira ödeme yapacağız." bilgisini paylaştı.

Bekir Pakdemirli, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:48 Kaynak: AA
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İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
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