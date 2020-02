İpek böcekçiliği ve koza üretici firma yetkililerinden Kaymakam Kaya'ya ziyaret

Yalova'da faaliyet gösteren bir ipek böcekçiliği ve koza üretici firma yetkilileri, Afyonkarahisar Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.



Yalova'da faaliyet gösteren ipek böcekçiliği ve koza üretici firma yetkilileri Meral Evcil Özdemir ve Bülent Özdemir, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti. Kaymakam Kaya, ipek böcekçiliği ve koza üretici firma yetkilileri ile bir süre hasbihal ederek ipek böcekçiliği ve koza üreticiliği ile ilgili fikir alışverişlerinde bulundu. Kaymakam Kaya, ipek böcekçiliği ve koza üreticiliği ile ilgili açıklamalarında, "Şuhut'ta geçen haftalarda diktiğimiz numune dut ağaçları ile araştırma inceleme startını verdiğimiz ipek böcekçiliği ve Türk ipekçiliği ile ilgili olarak eski görev yerim Yalova'da faaliyet gösteren firmanın sahipleri Meral Evcil Özdemir ve eşi Bülent Özdemir ziyaretimize geldi. Aslında yerelde konuşulan rakamların ne kadar az olduğunu, sektörün gelişimi ile üretici sayısı dut tarlalarının artışı kaliteli ipek üretimi neticesinde oluşacak yeni pazarlar ile katma değer atışları dudak uçuklatıyor. Hayata dair birçok alanda geleneksel ipek ürünleri modelleri üzerine hem kaymakamlık makamında istişarelerde bulunurken hem de Afyonkarahisar'ı gezerken bol bol istişarede bulunduk. Gastronomi şehri Afyonkarahisar'ımıza gelecek misafirlerimize güzel hatıralar bırakacak tatların yanında güzel hediyelik eşyalar ve anılarda unutulmayacak. Meral hanımın el sanatları alanında üretim pazarlama ve sunum usullerindeki profesyonelliği, Bülent beyin üretim aşaması, bileği ve dağarcığı piyasa koşullarının çeşitliliği üzerindeki paylaşımları bizim doğru bir tercihi denediğimizi gösteriyor. Demem odur ki olaya sadece ipek böceği ve dut yaprağı olarak bakmıyoruz. Her aşamasını ve Şuhut ilçemize katkısını, Şuhut'un ipek böcekçiliği ve ipek hediyelik eşya sektörüne katkısını her yönü ile takipteyiz. Her zaman ortamda araştırmalara, çalışmalara ve Şuhut ilçemize faydası üzerine araştırmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR