İpek Çiftlerde Şampiyon, Teklerde Finalde

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Baba-Oğlun Aday Olduğu Mahallede Seçim Heyecanı

Şenol Güneş'in Milli Takıma Gitmesine En Çok Sevinen İsim Loris Karius Oldu!