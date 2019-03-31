İpek Çiftlerde Şampiyon, Teklerde Finalde
1 saat önce
ANKARA / DHASon tekler finalini Temmuz 2017'de TEB Bursa Cup'ta oynayan İpek Soylu, iki buçuk yıllık hasreti Mısır'da dindirdi.
ANKARA/ DHA
Son tekler finalini Temmuz 2017'de TEB Bursa
Cup'ta oynayan İpek Soylu
, iki buçuk yıllık hasreti Mısır
'da dindirdi. Şarm El-Şeyh kentindeki ITF 15K turnuvasında 3 numaralı seribaşı olarak ter döken milli tenisçi, zorlu bir maçın ardından şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazandı.
Sırasıyla Hollandalı, ABD
'li ve Fransız rakiplerine set vermeyen İpek, yarı finalde 2 numara Kazak Gozal Ainitdinova'yı final seti tie-break'i neticesinde devirdi. 2 saat 51 dakika süren kıyasıya mücadeleden 5-7, 6-1, 7-6 ile üstün ayrılan Soylu, finalde ABD'li Nadja Gilchrist'ın karşısına geçti.
ÇİFTLERDE ZİRVEDE
İpek, İsveçli Jacqueline Cabaj Awad ile ortaklık kurduğu çiftler kategorisinde ipi göğüslerken zorlanmadı. Finalde Gozal Ainitdinova/Ekaterina Kazionova'yı 6-2, 6-4'lük setlerle yenen Soylu/Cabaj Awad çifti, sert zemindeki toplam 15 bin dolar ödüllü organizasyonda ilk hedefine ulaşmış oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:48 Kaynak: DHA
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