Son Dakika Haberleri: İpek Çiftlerde Şampiyon, Teklerde Finalde

İpek Çiftlerde Şampiyon, Teklerde Finalde

1 saat önce

ANKARA / DHASon tekler finalini Temmuz 2017'de TEB Bursa Cup'ta oynayan İpek Soylu, iki buçuk yıllık hasreti Mısır'da dindirdi.

İpek Çiftlerde Şampiyon, Teklerde Finalde, System.String[]
ANKARA/ DHA

Son tekler finalini Temmuz 2017'de TEB Bursa Cup'ta oynayan İpek Soylu, iki buçuk yıllık hasreti Mısır'da dindirdi. Şarm El-Şeyh kentindeki ITF 15K turnuvasında 3 numaralı seribaşı olarak ter döken milli tenisçi, zorlu bir maçın ardından şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazandı.

Sırasıyla Hollandalı, ABD'li ve Fransız rakiplerine set vermeyen İpek, yarı finalde 2 numara Kazak Gozal Ainitdinova'yı final seti tie-break'i neticesinde devirdi. 2 saat 51 dakika süren kıyasıya mücadeleden 5-7, 6-1, 7-6 ile üstün ayrılan Soylu, finalde ABD'li Nadja Gilchrist'ın karşısına geçti.

ÇİFTLERDE ZİRVEDE

İpek, İsveçli Jacqueline Cabaj Awad ile ortaklık kurduğu çiftler kategorisinde ipi göğüslerken zorlanmadı. Finalde Gozal Ainitdinova/Ekaterina Kazionova'yı 6-2, 6-4'lük setlerle yenen Soylu/Cabaj Awad çifti, sert zemindeki toplam 15 bin dolar ödüllü organizasyonda ilk hedefine ulaşmış oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:48 Kaynak: DHA

Spor
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