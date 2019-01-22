Son Dakika Haberleri: İpek halılar Domotex Hannover’de boy gösterdi

İpek halılar Domotex Hannover’de boy gösterdi

53 dakika önce

Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen ve dünyanın en büyük halı fuarı olan Domotex Hannover 2019 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı'nda BUSMEK atölyelerinde dokunan ipek halılar göz doldurdu.

İpek halılar Domotex Hannover’de boy gösterdi, System.String[]
Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen ve dünyanın en büyük halı fuarı olan Domotex Hannover 2019 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı'nda BUSMEK atölyelerinde dokunan ipek halılar göz doldurdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:10 

Almanya, Hannover, Domotex, Ekonomi
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