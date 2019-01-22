İpek halılar Domotex Hannover’de boy gösterdi
53 dakika önce
Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen ve dünyanın en büyük halı fuarı olan Domotex Hannover 2019 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı'nda BUSMEK atölyelerinde dokunan ipek halılar göz doldurdu.
Almanya
'nın Hannover
kentinde düzenlenen ve dünyanın en büyük halı fuarı olan Domotex
Hannover 2019 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı'nda BUSMEK atölyelerinde dokunan ipek halılar göz doldurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:10
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