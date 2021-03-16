İpek Ilıcak Kayaalp: 7'nci Yılında Sürdürülebilir Geleceği Tasarla yarışmasını desteklemekten gururluyuz - Son Dakika

İpek Ilıcak Kayaalp: 7'nci Yılında Sürdürülebilir Geleceği Tasarla yarışmasını desteklemekten gururluyuz

16.03.2021 10:16
İpek Ilıcak Kayaalp: 7'nci Yılında Sürdürülebilir Geleceği Tasarla yarışmasını desteklemekten gururluyuz, System.String[]

Pandemi sebebiyle konsepti 'Pandemi ile Değişen Yaşam Alanları' olarak belirlenen ve bu yıl 7'ncisi düzenlenen, "Sürdürülebilir Geleceği Tasarla" yarışması, 23 Mayıs'a kadar yenilikçi, işlevsel, ekonomik ve esnek çözümler içeren tasarımları bekliyor.

Pandemi sebebiyle konsepti 'Pandemi ile Değişen Yaşam Alanları' olarak belirlenen ve bu yıl 7'ncisi düzenlenen, "Sürdürülebilir Geleceği Tasarla" yarışması, 23 Mayıs'a kadar yenilikçi, işlevsel, ekonomik ve esnek çözümler içeren tasarımları bekliyor. Yarışmanın destekçisi olan Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı İpek Ilıcak Kayaalp, "Bugün, Türkiye'nin dört bir yanında yüz binlerce gence ulaşmanın gururunu taşıyoruz" dedi. Yarışmada dereceye girecek öğrenciler, holding bünyesindeki Pusula programı için mülakata katılma şansına sahip olacak.

Gelecek nesillerin sağlıklı ve çevre dostu yapılarda yaşam sürmesi vizyonuyla faaliyet gösterdiğini açıklayan Rönesans Holding, üniversite öğrencileri özelinde bu yıl 7'ncisini düzenlediği "Sürdürülebilir Geleceği Tasarla" yarışması için başvuru sürecinin 1 Mart itibariyle başladığını duyurdu. Ana teması "Pandemi ile Değişen Yaşam Alanları" olarak belirlenen yarışmaya, geleceğin profesyonelleri "Barınma Alanları, Çalışma Alanları ve Sosyal Alanlar" olmak üzere 3 ana başlıkta oluşturdukları projelerle başvurabilecekler. Yarışmanın son proje teslim tarihi ise 23 Mayıs 2021 olarak belirlendi.

"YÜZ BİNLERCE GENCE ULAŞMANIN GURURUNU TAŞIYORUZ"

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, söz konusu yarışma ile ilgili olarak düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Geleceği hayal ederken, çevresel, ekonomik ve sosyal anlamda 'sürdürülebilir gelişme' yolundan bir an bile ayrılmamamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Rönesans Holding olarak biz bulunduğumuz pazarlarda, kalite standartlarımız, teknolojimiz, müşteri odaklılığımız ve çalışan memnuniyetimizle sektörün gelişimine, değişimine yön veren bir konumdayız. Bu çerçevede, lider bir oyuncu ve rol model olarak, sektörün gelecek yeteneklerini de sürdürülebilirlik bilinciyle yetiştirmek hedefindeyiz. Yedi yıl önce bu vizyonla yola çıkarak 'Sürdürülebilir Geleceği Tasarla' yarışmasını hayata geçirdik. Gençlerin konuya her yıl daha da artan ilgisi de bizim motivasyonumuzu artırdı. Bugün, Türkiye'nin dört bir yanında yüz binlerce gence ulaşmanın gururunu taşıyoruz. Bu yılın teması olarak belirlediğimiz "Pandemi ile Değişen Yaşam Alanları" konusunda eminim yine çok yaratıcı, çözüm odaklı ve vizyoner projeler ile buluşacağız. Katılacak olan herkese başarılar diliyorum."

"PROJELER, ALANINDA UZMAN BİR JÜRİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLİYOR"

Üniversite öğrencilerini sürdürülebilirlik kavramına eğilmeye davet eden yarışmada, katılımcıların pandemi ile değişen ve pandemi sonrası dönüşebilen mekanlar için; sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu, yenilikçi, işlevsel, ekonomik ve esnek çözümler içeren tasarımlar ortaya koyması bekleniyor. Yarışmaya mimarlık ve mühendislik eğitimi alan lisans ve lisans üstü öğrencileri, bireysel veya en fazla beş kişiden oluşan ekiplerle katılabilecek. Projeler, uzman bir ekip tarafından konseptin, kurgunun, tasarımın özgünlüğüne, fonksiyonel oluşuna, sürdürülebilir bir çözüm içermesine, hazırlanan proje raporunun açıklayıcı ve net oluşuna, sunumun projeyi açık şekilde ortaya koyup koymadığına bakılarak değerlendirilecek. Değerlendirme komitesinde altı kişilik Rönesans

üst düzey yönetici mimar ve mühendislerin yanı sıra, Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Füsun Demirel, Mimar Sinan Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ayşin Sev ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Nuri Serteser yer alıyor.

BİLGİ PAYLAŞIMI VE KARİYER YÖNLENDİRMESİ

İlki 2015 yılında düzenlenen yarışmaya geçtiğimiz yıl 585 projeyle Türkiye'nin farklı bölgelerinde 75 üniversiteden toplam 900 öğrenci katılmıştı. Rönesans Holding, bu yarışmanın yanı sıra, her yıl ortalama 25 farklı üniversite ziyareti yaparak; sürdürülebilirlik, bilgi modelleme, iş sağlığı ve güvenliği, kalite, inşaat ve mimarlıkta yeni teknik ve uygulamalar konusunda bilgi paylaşımı ve kariyer yönlendirmesi yapıyordu. Yarışma ile bugüne kadar yüz binden fazla gence ulaşıldı. Pandemi ile etkinliklerine çevrimiçi devam edecek olan Rönesans'ın Sürdürülebilir Geleceği Tasarla yarışması ile ilgili detaylı bilgiye yarışmaya özel hazırlanan "ronesans.com/surdurulebilirlik/sgt" web sitesinden erişilebilecek.


İpek Ilıcak Kayaalp: 7'nci Yılında Sürdürülebilir Geleceği Tasarla yarışmasını desteklemekten gururluyuz

İpek Ilıcak Kayaalp, Rönesans, Pandemi, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İpek Ilıcak Kayaalp: 7'nci Yılında Sürdürülebilir Geleceği Tasarla yarışmasını desteklemekten gururluyuz - Son Dakika


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