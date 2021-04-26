İpek İpek: "Sigorta bilinci artıyor"

Deprem, sel, kaza, sağlık gibi bir çok kategoride sunulan sigortacılık hizmetleri Türkiye'de yaygınlaşıyor. Sigorta uzmanı ve akademisyen İpek İpek, "Sigorta kavramı konusunda insanlar her geçen gün bilinçleniyor, ihtiyaçları artıyor. Şirketler de aynı doğrultudaki büyüyor" dedi.

Sigorta uzmanı İpek İpek, sigorta kavramı konusunda vatandaşların her geçen gün bilinçlendiğinin altını çizerek, ihtiyaçların da arttığını kaydetti. İpek, "Şirketler de aynı doğrultuda büyüyor. Teknoloji ve dijitalleşmeyi de göz önünde tutarsak sigorta her zaman ön planda olacak, geleceğin mesleği olmaya devam edecek." dedi.

Bu alanda aldığı ödüller ile sektörde tanınan ipek İpek, "Emeklilik ve sigorta sektöründe aldığım birçok ödül sektörde duyulmamı sağladı. Ama beni ön plana çıkaran Boğaziçi Üniversitesi İş Dünyası Ödüllerinde ENSO özel ödülünü almak oldu. Geçen sene P&G CEO'su Tankut Turnaoğlu almıştı bu ödülü. Bu organizasyonlarda genelde en yüksek rütbeli göz önünde olan yönetici ve CEO'lar seçilir. Dürüstlük sağlamak için ödülü alacak kişilerin, sektörde başarılarını yakından takip ederek belirlemesi daha uygundur" diye konuştu. İpek, ödülü geçtiğimiz aylarda yaşamını yitiren Psikolog Doğan Cüceloğlu'na ithafen almıştı. - İSTANBUL