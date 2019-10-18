Son Dakika Haberleri: "İpek Kumaş ve İğne Oyası ile Üç boyutlu Tasarımlar Sergisi"
Son Dakika Güncel 'İpek Kumaş ve İğne Oyası ile Üç boyutlu Tasarımlar Sergisi'

"İpek Kumaş ve İğne Oyası ile Üç boyutlu Tasarımlar Sergisi"

1 saat önce

Ödemiş Belediyesi, resim öğretmeni, portre ressamı ve araştırmacı G. Ayça Öztürk'ün "İpek Kumaş ve İğne Oyası ile Üç boyutlu Tasarımlar Sergisi"ne ev sahipliği yapıyor.

Resim öğretmeni, portre ressamı ve araştırmacı G. Ayça Öztürk, İzmir Çetin Emeç Sanat Galerisindeki sergisinden sonra, 21-28EKİM 2019 tarihlerinde, memleketi ve araştırmalarının kaynağı Ödemiş'te, Ödemiş Belediyesi tarafından organize edilen sergide eserlerini sergileyecek. Sergi, 21 Ekim Pazartesi günü saat 17:30'da Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi'nde (ÖYKAM) düzenlenecek törenle açılacak.

Yıllar süren araştırmalarının ardından, ipek kumaşların içinde sihir gibi saklı tasarım gücünü fark ettikten sonra bu gücün peşine düştüğünü ve sergiyi oluşturabildiğini ifade eden Ayça Öztürk; "Üç boyutlu iğne oyalarının oluşması zorlu bir süreçti ancak çalıştığım 8-10 iğne oyası yapan hanımın, benim ince hesaplamalarıma ve değişken taleplerime sabır ve güler yüzle yaklaşmaları ve becerileri beni hep güçlendirdi. Kendilerine teşekkür ediyorum ve sevgilerimi sunuyorum Modern yaşamın avantajlarıyla birlikte gelen bazı olumsuzlukları,iğne oyaları ve ipekçiliği de etkiliyor ve bunları giderek görünmez, bulunmaz kılıyor. Oysa insanın kendini ifade etme gereksinimi ki iğne oyası ve ipek kumaşlar bunu yapmanın geçmişten gelen bir yolu, karnını doyurmak kadar vazgeçilmez.Üç boyutlu eserlerle bu değişimin önemini vurgulamak istedim" dedi.

Ödemiş Belediyesi, Ödemiş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:10 Kaynak: Bültenler
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