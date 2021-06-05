Üye Girişi
İpek Kuşçu : Doğanın döngüsüne uyum sağlayarak daha sağlıklı olabiliriz - Son Dakika

İpek Kuşçu : Doğanın döngüsüne uyum sağlayarak daha sağlıklı olabiliriz

05.06.2021 07:27
İpek Kuşçu : Doğanın döngüsüne uyum sağlayarak daha sağlıklı olabiliriz, System.String[]

Doğru fermentasyon uygulamalarını ve probiyotik beslenmeyi yaygınlaştırmak için Instagram'da yaptığı canlı yayınlarla, 'Gerçek Probiyotik Beslenme' ve 'Abur Cubura En Güzel Alternatifler' adlı kitaplarıyla biliniyor yemek yazarı İpek Kuşçu...

Doğru fermentasyon uygulamalarını ve probiyotik beslenmeyi yaygınlaştırmak için Instagram'da yaptığı canlı yayınlarla,  'Gerçek  Probiyotik Beslenme' ve 'Abur Cubura En Güzel Alternatifler' adlı kitaplarıyla biliniyor yemek yazarı İpek Kuşçu...

Kuşçu, 'Şifalı Dönüşümler' adlı son kitabında "Sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazı sebze ve meyve tüketimi ama bu ürünlerin mevsiminde tüketilmesi daha da önemli" vurgusu yapıyor. Onunla, şekerde bekletilen turp turşusu, vegan peynir, muz gazozu ve acı pestil gibi farklı tariflerin olduğu kitabını konuştuk, bu ay tezgahlarda bulabileceğimiz taze ürünlerle neler yapabileceğimizi öğrendik.

Kitapta "Hangi sebze ve meyvenin hangi aya rengini verdiğini biliyor musunuz" diye soruyorsunuz. Ne demek bu?

Dikkat ederseniz, pazar tezgahları ve market reyonları her ay farklı renklere bürünüyor. Ekimde kök sebzeler çıkar, kırmızı pancar öyle çoğalır ki o ay tezgahlarda görmemeniz imkansızdır. Kasımda her yer turuncudur çünkü narenciye mevsimidir; bu ürünlere beslenmemizde daha fazla yer verirsek soğuk algınlığı gibi mevsimsel hastalıklara karşı da daha güçlü oluruz. Aralığın rengi beyazdır, kar yağışıyla birlikte sebzeler de beyaza bürünür; lahananın, karnabaharın, kerevizin mevsimi gelmiştir... İçinde bulunduğumuz haziransa yeşilin en yoğun olduğu aylardan biridir.

Mevsime göre sebze ve meyve tüketerek şifa bulabilir miyiz?

Tabii ki... Yaz aylarında karpuz ve salatalık gibi çok su içeren ürünler, artan su ihtiyacımızı karşılar. Kışın zorlu hava koşullarına dayanıklı kök sebzelerin çoğalmasıysa bizi soğuğa karşı güçlü tutar. İşte bu, doğanın döngüsü... Biz bu döngüye uyum sağlayarak daha sağlıklı olabiliriz.

Mevsimsel meyve-sebze tüketmek sağlıklı. Peki, bunu daha da sağlıklı hale getirmek mümkün mü? Kitabınızın adında söz ettiğiniz 'şifalı dönüşüm'le bunu mu kastediyorsunuz?

Evet, son yüzyıla kadar katkı ve rafine gıdalar olmadan beslenilmiş, o ayın sebze ve meyveleri tüketilmiş. Geçmişteki gibi sade bir beslenme düzenine dönmeliyiz. Kitabımda doğanın döngüsüne uyumlanmayı ele aldım, her ayın sebze ve meyveleriyle hazırlanmış farklı tarifleri bu sebze ve meyvelerin faydasını arttıran tekniklerle buluşturdum.

Salgın döneminde beslenme konusu eskisinden daha fazla gündemde... Bağışıklık sistemimizi korumak için neler tüketmeli?

Probiyotik ve fermente gıdalar bağırsak floramızdaki faydalı bakterileri arttıran ve bizi güçlü tutan gıdalar. Bu besinlere soframızda ağırlık vermemiz bağışıklık sistemimizi güçlendirecektir. Son 10 yılımı fermentasyon tekniklerini öğrenerek ve uygulayarak geçirdim. Evdeki erzak dolabım probiyotikten yana giderek zenginleşti. Bağırsak florasını ne kadar onarırsak o kadar sağlıklı olacağımızı artık

hepimiz biliyoruz.

MUZ GAZOZU

NE LAZIM?

2 adet yerli muz

1 Türk kahvesi fincanı kadar kefir (Ev yoğurdu suyu veya turşu suyu da olabilir)

1.5 litre su

1 tatlı kaşığı vegan şeker (Hindistan cevizi şekeri veya bal da olabilir)

1/2 çay kaşığı iri tuz

2 litrelik kavanoz

İpek Kuşçu : Doğanın döngüsüne uyum sağlayarak daha sağlıklı olabiliriz

NASIL YAPARIM?

Su, şeker ve tuzu bir tencereye alın. Şeker ve tuz eriyene dek kısık ateşte karıştırıp soğutun.

Muzu dilimleyip kavanoza aktarın. Kefir, ev yoğurdu veya turşu suyundan ilave edip karıştırın. Kavanozun ağzını streç filmle kapatın. Serin ve ışık almayan yerde 5 gün bekletin, sonra süzün. Buzdolabında muhafaza edin, 1 hafta içinde tüketin.

PROBİYOTİK KAYISILI MILKSHAKE

NE LAZIM?

* 500 gram olgun kayısı

* 1 su bardağı kefir (süt ürünü kullanmıyorsanız bitkisel süt)

* 2-3 yemek kaşığı bal

İpek Kuşçu : Doğanın döngüsüne uyum sağlayarak daha sağlıklı olabiliriz

NASIL YAPARIM?

* Kayısıları yıkayın. Çekirdeklerini ayıklayın ve blender'dan geçirin.

* Üzerine kefiri ve balı ilave edin.

* Buzdolabında 1-2 saat bekletip servis edin.

HIZLI BUZDOLABI TURŞUSU

NE LAZIM?

2 kabak

2 kırmızı soğan

20-25 börülce

40 gr iri tuz

400 ml sirke

400 ml su

200 gr 'ksilitol şeker' (Bu bir doğal tatlandırıcı ama yoksa Hindistan cevizi şekeri de olur)

25 gr taze zerdeçal

1 tatlı kaşığı toz zerdeçal

3 diş sarımsak

İpek Kuşçu : Doğanın döngüsüne uyum sağlayarak daha sağlıklı olabiliriz

NASIL YAPARIM?

Bir tencereye suyu, şekeri ve tuzu koyun, karıştırarak şekerin erimesini sağlayın. Ayrı bir tencereye sirke, zerdeçal ve sarımsağı koyup ısıtın. Su ve sirkeli karışımları bir kapta buluşturun.

Karışım ılıyınca  börülce, halka halka doğranmış soğan ve kabakların üzerine dökün, karıştırın. Serin yerde 1 gün bekletin. Ertesi gün kavanoza aktarın ve buzdolabına kaldırın.

İpek Kuşçu : Doğanın döngüsüne uyum sağlayarak daha sağlıklı olabiliriz

geri dönüşüm, Instagram, Narenciye, Market, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin İpek Kuşçu : Doğanın döngüsüne uyum sağlayarak daha sağlıklı olabiliriz - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Korona tedbirlerinde gevşeme olabilir! Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Haziran'ı işaret etti Korona tedbirlerinde gevşeme olabilir! Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Haziran'ı işaret etti Yalnızlıktan sıkılan Bahar Candan, parayla aradığı arkadaşı sonunda buldu Yalnızlıktan sıkılan Bahar Candan, parayla aradığı arkadaşı sonunda buldu Salgında vefat sayıları 100'ün altına düştü, Bakan Koca aşının önemine dikkat çekti: Yolumuz doğru Salgında vefat sayıları 100'ün altına düştü, Bakan Koca aşının önemine dikkat çekti: Yolumuz doğru Son anket sonuçlarında sürpriz! MHP ve HDP baraj altında kaldı Son anket sonuçlarında sürpriz! MHP ve HDP baraj altında kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TPAO Genel Müdürü arasında güldüren diyalog Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TPAO Genel Müdürü arasında güldüren diyalog Son doğal gaz keşfiyle birlikte 540 milyar metreküplük rezerv Türkiye'nin 12 yıllık ihtiyacını karşılayacak Son doğal gaz keşfiyle birlikte 540 milyar metreküplük rezerv Türkiye'nin 12 yıllık ihtiyacını karşılayacak Hırsızlık amacıyla girdiği trafoda akıma kapılan şahıs, hayatını kaybetti Hırsızlık amacıyla girdiği trafoda akıma kapılan şahıs, hayatını kaybetti Musa Orhan'ın Musa Orhan'ın "özür dile" teklifini reddeden Ezgi Mola'nın hapis istemi sürüyor

Son Dakika Haberleri
17:32 Polisleri tehdit eden adam 1 yıl 12 ay hapis cezası aldı
17:29 TEM'de ticari araç ve kamyon çarpıştı! Feci kazada 1 ölü, 2 yaralı var
17:27 Taraftar oylarıyla belirlendi! Burak Yılmaz sezonun iyi futbolcusu seçildi
17:22 Darp edilip ayakkabılarını çaldırdı! Neymar'ın zor anları saniye saniye kameralarda
16:58 Musa Orhan'ın "özür dile" teklifini reddeden Ezgi Mola'nın hapis istemi sürüyor
16:28 TFF'nin belirlediği oyuncu teşvik primleri açıklandı!
16:24 Gece gündüz kaçabiliyorum! 12 kez cezaevinden kaçan adam TV kanalına konuştu
16:19 Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu!
16:14 Fenerbahçeliler, 'Haklıydık Kazandık' etiketi ile sosyal medyayı salladı
16:09 İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basının gündeminde! Büyük keşfi ajanslar son dakika geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basının gündeminde! Büyük keşfi ajanslar son dakika geçti         
08:09
Floyd Mayweather, YouTuber rakibine şans tanımadı: Benim için legal banka soygunu gibi bir şey Floyd Mayweather, YouTuber rakibine şans tanımadı: Benim için legal banka soygunu gibi bir şey         
00:46
Kenan İmirzalıoğlu, Hasan Saltık'ın cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu Kenan İmirzalıoğlu, Hasan Saltık'ın cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu         
00:19
1700 kişinin öldürüldüğü 1700 kişinin öldürüldüğü "Spyker" katliamının faili DEAŞ'lı teröriste 2 ay ev hapsi cezası verildi         
22:23
Samsun'da denizde cenin bulundu Samsun'da denizde cenin bulundu         
21:38
Tatil için Antalya'yı tercih eden güzel spiker Eva Murati'nin cesur pozlarına beğeni yağıyor Tatil için Antalya'yı tercih eden güzel spiker Eva Murati'nin cesur pozlarına beğeni yağıyor         
21:06
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyecanla beklenen müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 135 milyar metreküp daha doğal gaz keşfettik Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyecanla beklenen müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 135 milyar metreküp daha doğal gaz keşfettik         
20:10
Deniz Naki, Almanya'da hakim karşısına çıktı! PKK'ya finansman sağladığından da şüpheleniliyor Deniz Naki, Almanya'da hakim karşısına çıktı! PKK'ya finansman sağladığından da şüpheleniliyor         
19:14
Oyunda tanıştığı kızı kaçıran 2 çocuk babası adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım Oyunda tanıştığı kızı kaçıran 2 çocuk babası adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım         
16:49
İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu         
16:09
8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? 8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım?         
15:10
Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir? Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir?         
14:32
Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak         
13:43
Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı         
11:33
Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu         
11:21
Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı         
11:18
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2021 08:27:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İpek Kuşçu : Doğanın döngüsüne uyum sağlayarak daha sağlıklı olabiliriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement