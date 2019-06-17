İpek Öztürk Savaş'ın "Çelişkiler" sergisi açıldı
1 saat önce
Sanatçı İpek Öztürk Savaş'ın "Çelişkiler" isimli sergisi sanatseverlerle buluştu.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:42 Kaynak: AA
Sanatçı İpek Öztürk Savaş'ın "Çelişkiler" isimli sergisi sanatseverlerle buluştu.
Kadın figürlerinin ön planda olduğu sergi, Acıbadem Taksim
Hastanesinde açıldı.
Savaş, 5. kişisel sergisinde tuval üzerine akrilik ve karışık teknikte yapılmış eserleri izleyicilerin beğenisine sunuyor.
Sergide 30 yapıtı bulunan sanatçı, farklı renk tercihleri ve soyut dokunuşlarıyla dikkati çekiyor.
"Çelişkiler" sergisi 30 Haziran'a kadar izlenebilecek.
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