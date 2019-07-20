Son Dakika Haberleri: İpek Soylu Çekya'da finalde
Son Dakika Spor Haber

İpek Soylu Çekya'da finalde

1 saat önce

Milli tenisçi İpek Soylu, Çekya'nın Olomouc kentinde düzenlenen toplam 25 bin Dolar ödüllü ITS Cup turnuvasında finale yükseldi.

İpek Soylu Çekya'da finalde, System.String[]
Milli tenisçi İpek Soylu, Çekya'nın Olomouc kentinde düzenlenen toplam 25 bin Dolar ödüllü ITS Cup turnuvasında finale yükseldi. Soylu, yarı final karşılaşmasında ev sahibi ülkeden Johana Markova'yı 6-3 ve 7-5'lik iki set sonucunda geçerek finale çıktı.
Bu sezon ilk kez toprak kortta final mücadelesine çıkacak olan İpek Soylu, bu yıl ki 5'inci tekler şampiyonluğunu kazanmak için mücadele edecek. Soylu, bu yıl Mısır'da iki; Tayland ve Portekiz'de ise bir kez şampiyon olma başarısı göstermişti. Milli tenisçi, final mücadelesinde yarın ev sahibi ülkeden Jesika Maleckova karşı karşıya gelecek.


İpek Soylu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gerard Pique, Trabzonspor'un paylaşımını beğendi! Fenerbahçe'den sürpriz Lucas Lima atağı! Zlatan Ibrahimovic geceye damga vurdu! Hat-trick yaptı Fenerbahçe, Berke Özer'i Westerlo'ya kiraladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 17:30:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İpek Soylu Çekya'da finalde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]