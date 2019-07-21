İpek Soylu, Çekya'da finalde kaybetti
1 saat önce
Çekya'da düzenlenen ITS Kupası'na katılan milli tenisçi İpek Soylu, tek kadınlar finalinde ev sahibi ülkeden Jesika Maleckova'ya 2-0 yenildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:42 Kaynak: AA
Çekya'da düzenlenen ITS Kupası'na katılan milli tenisçi İpek Soylu
, tek kadınlar finalinde ev sahibi ülkeden Jesika Maleckova'ya 2-0 yenildi. Türkiye Tenis
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İpek Soylu, bu yılki 9. finaline Çekya'da düzenlenen 25 bin dolar ödüllü ITS Kupası'nda çıktı.
Finalde Çek Jesika Maleckova ile karşılaşan milli tenisçi, rakibine 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup oldu.
Soylu'dan "göçmen" açıklaması: Avrupa'daki hiçbir hükümet 6 ay dayanamaz, isterlerse deneyelim Egemen Bağış'ın büyükelçi atanması için Türkiye'nin, Çekya ile temasa geçildiği iddia edildi Ela şarkısı ile rekor kıran Reynmen şarkıdan ne kadar kazandığını açıkladı Yediemin otoparkları doldu, araçlar üst üste konmaya başladı