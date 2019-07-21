Son Dakika Haberleri: İpek Soylu, Çekya'da finalde kaybetti
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İpek Soylu, Çekya'da finalde kaybetti

1 saat önce

Çekya'da düzenlenen ITS Kupası'na katılan milli tenisçi İpek Soylu, tek kadınlar finalinde ev sahibi ülkeden Jesika Maleckova'ya 2-0 yenildi.

İpek Soylu, Çekya'da finalde kaybetti, System.String[]
Çekya'da düzenlenen ITS Kupası'na katılan milli tenisçi İpek Soylu, tek kadınlar finalinde ev sahibi ülkeden Jesika Maleckova'ya 2-0 yenildi.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İpek Soylu, bu yılki 9. finaline Çekya'da düzenlenen 25 bin dolar ödüllü ITS Kupası'nda çıktı.
Finalde Çek Jesika Maleckova ile karşılaşan milli tenisçi, rakibine 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup oldu.
İpek Soylu, Türkiye, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:42 Kaynak: AA
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