İpek Soylu, Çekya'da finalde kaybetti
1 saat önce
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İpek Soylu, bu yılki 9. finaline Çekya'da düzenlenen 25 bin dolar ödüllü ITS Kupası'nda çıktı.
Türkiye Tenis
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İpek Soylu
, bu yılki 9. finaline Çekya'da düzenlenen 25 bin dolar ödüllü ITS Kupası'nda çıktı.
Finalde Çek Jesika Maleckova ile karşılaşan milli tenisçi, rakibine 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup oldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:37
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