Son Dakika Haberleri: İpek Soylu'dan Bir Şampiyonluk Daha

İpek Soylu'dan Bir Şampiyonluk Daha

50 dakika önce

Milli raket İpek Soylu, Mısır'da katıldığı 15 bin dolar ödüllü turnuvada teklerde Belçikalı Magali Kempen'i 7-6 (2), 6-4 setlerle yenerek şampiyon oldu.

İpek Soylu'dan Bir Şampiyonluk Daha, System.String[]


Milli raket İpek Soylu, Mısır'da katıldığı 15 bin dolar ödüllü turnuvada teklerde Belçikalı Magali Kempen'i 7-6 (2), 6-4 setlerle yenerek şampiyon oldu.

Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentindeki ITF 15K Turnuvası'nda tekler ve çiftlerde şampiyonluklarının ardından Soylu, yine Mısır'da katıldığı turnuvada Alman Hering'i 6-1 ve 6-1, İsviçreli Rushiti'yi 6-1 ve 6-2'lik setlerle yenerek finale çıkmayı başarmıştı. Bugün final için korta çıkan  Milli tenisçi İpek Soylu finalde Belçikalı Magali Kempen karşısında 7-6 (2),6-4'lük setlerle galip gelerek şampiyonluğa ulaştı. Milli raket Soylu bu turnuvada çiftlerde korta çıkmadı. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:47 Kaynak: DHA

Mısır, İpek Soylu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mircea Lucescu, 2,5 Milyon Euronun Altında Maaşa Beşiktaş'ta Çalışmayı Kabul Etti Victor Moses'ın Yerine Nijerya Milli Takımına Nwakaeme Çağrılacak Sinan Bolat Belçika'nın En İyi Kalecisi Seçildi Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba İstifa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 15:37:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İpek Soylu'dan Bir Şampiyonluk Daha
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]