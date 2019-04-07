İpek Soylu'dan Bir Şampiyonluk Daha
50 dakika önce
Milli raket İpek Soylu, Mısır'da katıldığı 15 bin dolar ödüllü turnuvada teklerde Belçikalı Magali Kempen'i 7-6 (2), 6-4 setlerle yenerek şampiyon oldu.
Milli raket İpek Soylu
, Mısır
'da katıldığı 15 bin dolar ödüllü turnuvada teklerde Belçikalı Magali Kempen'i 7-6 (2), 6-4 setlerle yenerek şampiyon oldu.
Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentindeki ITF 15K Turnuvası'nda tekler ve çiftlerde şampiyonluklarının ardından Soylu, yine Mısır'da katıldığı turnuvada Alman Hering'i 6-1 ve 6-1, İsviçreli Rushiti'yi 6-1 ve 6-2'lik setlerle yenerek finale çıkmayı başarmıştı. Bugün final için korta çıkan Milli tenisçi İpek Soylu finalde Belçikalı Magali Kempen karşısında 7-6 (2),6-4'lük setlerle galip gelerek şampiyonluğa ulaştı. Milli raket Soylu bu turnuvada çiftlerde korta çıkmadı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:47 Kaynak: DHA
Mircea Lucescu, 2,5 Milyon Euronun Altında Maaşa Beşiktaş'ta Çalışmayı Kabul Etti
Victor Moses'ın Yerine Nijerya Milli Takımına Nwakaeme Çağrılacak
Sinan Bolat Belçika'nın En İyi Kalecisi Seçildi
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba İstifa Etti