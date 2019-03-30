İpek Soylu'dan Mısır'da Çiftler Şampiyonluğu
1 saat önce
Milli tenisçi İpek Soylu, Mısır'da düzenlenen 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında İsveçli partneri Jacqueline Cabaj Awad ile çiftlerde şampiyon oldu.
Milli tenisçi İpek Soylu
, Mısır
'da düzenlenen 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında İsveçli partneri Jacqueline Cabaj Awad ile çiftlerde şampiyon oldu.
Şarm El-Şeyh kentindeki turnuvada İpek ile Awad, çiftler finalinde Gozal Ainitdinova (Kazakistan
)-Ekaterina Kazionova (Rusya
) ikilisiyle karşılaştı.
Korttan 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 galip ayrılan İpek-Awad çifti, mutlu sona ulaştı.
Çiftlerde şampiyonluk sevinci yaşayan milli sporcu İpek Soylu, teklerde de finale yükseldi.
Tekler yarı finalinde Kazak Ainitdinova'yı mağlup eden İpek, 1 numaralı seri başı ABD
'li Nadja Gilchrist ile yarın şampiyonluk maçına çıkacak.
Çağla 1 numaraya takıldı
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay
, Avustralya
'nın başkenti Canberra
'da düzenlenen 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasını çeyrek finalde noktaladı.
Çağla, tek kadınlarda 1 numaralı seri başı Priscilla Hon ile yaptığı çeyrek final müsabakasını kaybetti. Mili sporcu, ev sahibi ülkeden Hon'a 7-6 ve 6-4'lük setlere 2-0 yenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 08:08 Kaynak: AA
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