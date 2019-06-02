İpek Soylu'dan Tayland'da şampiyonluk
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İSTANBUL / DHAMilli sporcu İpek Soylu, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Tayland'da düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvada Çinli rakibi Yue Yuan'ı 7-6, 6-1 skorla yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:44 Kaynak: DHA
İSTANBUL/ DHA
Milli sporcu İpek Soylu, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Tayland'da düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvada Çinli rakibi Yue Yuan'ı 7-6, 6-1 skorla yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Tayland'ın Nonthaburi kentinde gerçekleştirilen ITF Pro Circuit 1 Presented by SAT turnuvasının tek kadınlar finalinde mücadele eden İpek Soylu, Çinli rakibi Yue Yuan'ı 7-6, 6-1'lik setlerle mağlup ederek profesyonel kariyerinin 11. tekler zaferine ulaştı. Final maçına kadar sırasıyla Japon, İsviçreli, Özbek ve Çinli rakiplerle karşılaşan temsilcimiz yaptığı 4 maçı da 2 sette kazanma başarısı gösterdi. Soylu Tayland'da geçen hafta da Bulgar partneri Aleksandrina Naydenova ile birlikte çiftlerde şampiyonluğu göğüslemişti.
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