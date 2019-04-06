Son Dakika Haberleri: İpek Soylu Finalde

İpek Soylu Finalde

1 saat önce

Milli tenisçi İpek Soylu, Mısır'da düzenlenen 15 bin dolar ödüllü turnuvada tek kadınlarda finale yükseldi.

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Milli tenisçi İpek Soylu, Mısır'da düzenlenen 15 bin dolar ödüllü turnuvada tek kadınlarda finale yükseldi.

Mısır'da geçen hafta hem tekler hem de çiftlerde şampiyonluğa ulaşan İpek, ikinci haftada da kupaya emin adımlarla ilerliyor.

Milli tenisçi, Şarm El-Şeyh kentindeki turnuvada tek kadınlarda adını finale yazdırdı.

Turnuvada 2 numaralı seri başı olarak mücadele eden İpek, çeyrek finalde Alman Katharina Hering'i 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde İsviçreli Arlinda Rushiti ile karşılaşan milli tenisçi, 6-1 ve 6-2'lik setlerle korttan 2-0 galip ayrıldı.

İpek Soylu, yarın finalde Belçikalı Magali Kempen ile şampiyonluk maçına çıkacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:30 Kaynak: AA

Mısır, İpek Soylu, Spor
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