İpek Soylu Finalde
1 saat önce
Geçtiğimiz hafta yaşadığı tekler ve çiftler şampiyonluklarından sonra İpek Soylu, bu hafta da Mısır'da katıldığı 15 bin Dolar'lık turnuvada teklerde finale yükseldi.
Geçtiğimiz hafta yaşadığı tekler ve çiftler şampiyonluklarından sonra İpek Soylu
, bu hafta da Mısır
'da katıldığı 15 bin Dolar'lık turnuvada teklerde finale yükseldi.
Geçen hafta Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentindeki ITF 15K Turnuvası'nda tekler ve çiftlerde şampiyon olan milli sporcu İpek Soylu, yine Mısır'da katıldığı turnuvada İki gün önce çeyrek finalde karşılaştığı Alman Hering'i 6-1 ve 6-1'lik iki sette geçerek yarı finale çıkmıştı. Olimpik raket Soylu, bugün yarı finalde karşılaştığı İsviçreli Rushiti'yi 6-1 ve 6-2'lik setlerle yenerek finale çıkmayı başardı. Milli tenisçi İpek Soylu yarın şampiyonluk için Belçikalı Kempen ile karşılaşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:15 Kaynak: DHA
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