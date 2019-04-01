Son Dakika Haberleri: İpek Soylu Hem Teklerde Hem Çiftlerde Şampiyonluk Sevinci Yaşadı

İpek Soylu Hem Teklerde Hem Çiftlerde Şampiyonluk Sevinci Yaşadı

1 saat önce

Milli tenisçi İpek Soylu, 25-31 Mart tarihleri arasında Mısır'ın Sharm El Sheikh kentinde gerçekleşen ITF Sharm El Sheikh W15 turnuvasında hem tekler hem de çiftlerde şampiyonluk kazandı.

İpek Soylu Hem Teklerde Hem Çiftlerde Şampiyonluk Sevinci Yaşadı, System.String[]
Milli tenisçi İpek Soylu, 25-31 Mart tarihleri arasında Mısır'ın Sharm El Sheikh kentinde gerçekleşen ITF Sharm El Sheikh W15 turnuvasında hem tekler hem de çiftlerde şampiyonluk kazandı.

Tekler kategorisinde, Amerikalı rakibi Nadja Gilchrist'i her iki sette de 6-3'lük skorla geçen İpek Soylu, çiftler kategorisinde ise takım arkadaşı İsveçli Cabaj Awad ile rakiplerini 6-2 ve 6-4'lük setlerle geçerek şampiyonluğa ulaştı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:16 Kaynak: İHA

Mısır, İpek Soylu, Spor
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