İpek Soylu Hem Teklerde Hem Çiftlerde Şampiyonluk Sevinci Yaşadı
1 saat önce
Milli tenisçi İpek Soylu, 25-31 Mart tarihleri arasında Mısır'ın Sharm El Sheikh kentinde gerçekleşen ITF Sharm El Sheikh W15 turnuvasında hem tekler hem de çiftlerde şampiyonluk kazandı.
Milli tenisçi İpek Soylu
, 25-31 Mart tarihleri arasında Mısır
'ın Sharm El Sheikh kentinde gerçekleşen ITF Sharm El Sheikh W15 turnuvasında hem tekler hem de çiftlerde şampiyonluk kazandı.
Tekler kategorisinde, Amerikalı rakibi Nadja Gilchrist'i her iki sette de 6-3'lük skorla geçen İpek Soylu, çiftler kategorisinde ise takım arkadaşı İsveçli Cabaj Awad ile rakiplerini 6-2 ve 6-4'lük setlerle geçerek şampiyonluğa ulaştı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:16 Kaynak: İHA
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