Son Dakika Haberleri: İpek Soylu İsrail'de çiftlerde şampiyon
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İpek Soylu İsrail'de çiftlerde şampiyon

10 dakika önce

Milli tenisçi İpek Soylu, Uluslararası Tenis Federesyonu (ITF) tarafından İsrail'de düzenlenen 25 bin Dolar ödüllü turnuvada Hırvat Partneri Silvia Njiric'le birlikte çiftler kategorisinde şampiyon oldu.

İpek Soylu İsrail'de çiftlerde şampiyon, System.String[]
Milli tenisçi İpek Soylu, Uluslararası Tenis Federesyonu (ITF) tarafından İsrail'de düzenlenen 25 bin Dolar ödüllü turnuvada Hırvat Partneri Silvia Njiric'le birlikte çiftler kategorisinde şampiyon oldu. İsrail'in Akko kentinde düzenlenen W25 Akko turnuvasının çiftler finalinde İpek Soylu, ortaklık kurduğu Silvia Njiric'le birlikte Shelly Bereznyak (İsrail)- Yekaterina Dmitrichenko (Kazakistan) ikilisiyle karşılaştı. Korttan 6-2, 6-0'lık setlerle 2-0 galip ayrılan İpek-Njiric çifti, mutlu sona ulaştı. İpek, bu galibiyetle bu senenin 4., profesyonel kariyerinin ise 21. çiftler şampiyonluğunu elde etti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 07:55 Kaynak: İHA
İpek Soylu, İsrail, Güncel
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