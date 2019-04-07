İpek Soylu, Mısır'ı Sevdi
39 dakika önce
Milli tenisçi İpek Soylu, Mısır'da düzenlenen 15 bin dolar ödüllü turnuvada tek kadınlarda şampiyon oldu.
Milli tenisçi İpek Soylu
, Mısır
'da düzenlenen 15 bin dolar ödüllü turnuvada tek kadınlarda şampiyon oldu.
Şarm El-Şeyh kentindeki turnuvada tek kadınlarda 2 numaralı seri başı olarak mücadele eden İpek, finalde Belçikalı Magali Kempen ile karşılaştı.
Korttan 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 galip ayrılan milli tenisçi, şampiyonluğa ulaştı.
İpek Soylu, Mısır'da geçen hafta da hem tekler hem de çiftlerde şampiyon olmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:49 Kaynak: AA
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