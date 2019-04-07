Son Dakika Haberleri: İpek Soylu, Mısır'ı Sevdi

İpek Soylu, Mısır'ı Sevdi

39 dakika önce

Milli tenisçi İpek Soylu, Mısır'da düzenlenen 15 bin dolar ödüllü turnuvada tek kadınlarda şampiyon oldu.

İpek Soylu, Mısır'ı Sevdi, System.String[]
Milli tenisçi İpek Soylu, Mısır'da düzenlenen 15 bin dolar ödüllü turnuvada tek kadınlarda şampiyon oldu.

Şarm El-Şeyh kentindeki turnuvada tek kadınlarda 2 numaralı seri başı olarak mücadele eden İpek, finalde Belçikalı Magali Kempen ile karşılaştı.

Korttan 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 galip ayrılan milli tenisçi, şampiyonluğa ulaştı.

İpek Soylu, Mısır'da geçen hafta da hem tekler hem de çiftlerde şampiyon olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:49 Kaynak: AA

İpek Soylu, Mısır, Spor
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