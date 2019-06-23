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İpek Soylu, Portekiz'de şampiyonluğa ulaştı

45 dakika önce

Milli tenisçi İpek Soylu, Portekiz'de düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvada şampiyonluğa ulaştı.

İpek Soylu, Portekiz'de şampiyonluğa ulaştı, System.String[]
Milli tenisçi İpek Soylu, Portekiz'de düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvada şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İpek Soylu, Figueira da Foz kentinde düzenlenen turnuvanın tekler finalinde Kanadalı Katherine Sebov ile karşılaştı.
Rakibini 6-7, 7-6, 6-3'lük setler sonucunda 2-1 yenen milli tenisçi, şampiyon oldu.
İpek Soylu, kariyerindeki 12. tekler şampiyonluğuna imza attı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:23 Kaynak: AA
Tenis, Portekiz, İpek Soylu, Spor
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