İpek Soylu, Tayland'da şampiyonluğa ulaştı

Milli tenisçi İpek Soylu, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Tayland'da düzenlenen turnuvada Bulgar partneri Aleksandrina Naydenova ile çiftlerde şampiyonluğa ulaştı.

Milli tenisçi İpek Soylu, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Tayland'da düzenlenen turnuvada Bulgar partneri Aleksandrina Naydenova ile çiftlerde şampiyonluğa ulaştı.

Tayland'ın Nonthaburi kentinde gerçekleştirilen 25 bin dolar ödüllü sert kort turnuvasının kadınlar finalinde İpek-Naydenova ikilisi, Japonya'dan Haruka Kaji-Risa Ozaki çiftiyle karşılaştı.

İpek Soylu ile Naydenova, müsabakadan 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 galip ayrılarak şampiyonluk ipini göğüsledi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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