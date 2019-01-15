Son Dakika Haberleri: İpek Yolu Heyeti, Xinjiang'lı Din Görevlileriyle Bir Araya Geldi

İpek Yolu Heyeti, Xinjiang'lı Din Görevlileriyle Bir Araya Geldi

1 saat önce

Çin İslam Derneği Başkan Yardımcısı ve Xinjiang İslam Enstitüsü Başkanı Abdulrekip Turniyaz, konukların sorularını yanıtladı.

İpek Yolu Heyeti, Xinjiang'lı Din Görevlileriyle Bir Araya Geldi, System.String[]

Türkiye, Mısır, Pakistan, Afganistan, Bangladeş ve Sri Lanka olmak üzere Kuşak ve Yol güzergâhında yer alan ülkelerden gelen 6 konuk, din görevlileri yetiştirme konusunda uzmanlaşmış bu yükseköğrenim kurumunda, Çin'in din ve inanç özgürlüğü politikası hakkında doğrudan bilgi aldı.

Temiz pencereli okul binalarından bir öğrencinin Kur'an tilaveti duyuluyor. Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Kulça kentinden gelen Kevser enstitünün 5 yıllık lisans bölümünde öğrenci. 6 ay sonra mezun olacağını belirten Kevser, kariyeri ile ilgili planlarını şöyle aktardı:

"Memlektime döneceğim, burada edindiğim bilgileri oradaki inançlı kitlelere öğretmeye çalışacağım."

Xinjiang İslam Enstitüsü Başkanı Abdulrekip Turniyaz, yaptığı konuşmada, şu anda enstitüde okuyan öğrencilerin sayısının 630'u bulduğunu, müfredatı standart Çince ve din bilgisinin oluşturduğunu ifade etti. Turniyaz, enstitünün Xinjiang'daki farklı bölgelerde 8 şube açtığı, bu şubelerdeki öğrenci sayısının 688'i bulduğu bilgisini vererek şöyle konuştu:

"Öğretim yılı boyunca öğrencilere özerk bölge yönetiminin finans birimi tarafından ayda kişi başına 600 yuan harçlık veriliyor. Kaşgar, Hotan, Kızılsu ve Aksu dahil Xinjiang'ın güneyindeki dört ilin kırsal bölgelerinden gelen öğrencilere ücretsiz konaklama sağlanıyor. Ayrıca, öğrencilerin yüzde 90'ı bir akademik yılda 4.000 yuana kadar burs alabiliyor."

Dini eğitim kadrosuna lisans ve meslek dersleri verilmesinin yanı sıra enstitünün Xinjiang'ın tamamında görev yapan imamlar için de kurs imkânı bulunuyor. Edinilen bilgiye göre, 2018'de 2 bin 300 kişiye kurs verildi, 2019'da ise 2 bin kişinin daha kurslara alınması planlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:31 Kaynak: Bültenler

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