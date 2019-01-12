"İpek Yolu'nda Çin"İn Konuklarından Çin'in Terörle Mücadelesine Övgü

"Kuşak ve Yol" güzergahındaki Türkiye, Mısır, Pakistan, Afganistan, Sri Lanka ve Bangladeş'ten gelen basın mensupları dün, bölgede yaşanan ciddi şiddet ve terör olaylarının anlatıldığı sergiyi ziyaret etti.

Terörizimin insanlığın ortak düşmanı olduğuna işaret eden yabancı konuklar, bütün ülkelerin terörle ortaklaşa mücadele etmesi gerektiğini belirtti. Çin'in terörle mücadelede etkili tedbirler almasını takdirle karşılayan konuklar, Xinjiang'da kalıcı güven ve istikrarın sağlanmasını umduklarını dile getirdi.

Yurtiçinden ve yurtdışından etnik ayrılıkçı ve dini aşırıcı terör güçleri, 1990'lı yıllardan bu yana Xinjiang'da binlerce şiddet ve terör olayı düzenledi. Bu olaylar, çok sayıda masum vatandaş ile yüzlerce güvenlik çalışanının ölümüne ve büyük mal kaybına yol açtı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen sergiyi ziyaret ettikten sonra, terörizmin Türkiye'yi uzun süredir rahatsız eden bir sorun olduğunu, dolayısıyla Türkiye'nin Çin'in deneyimini en iyi anlayabilecek ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Dikmen, "Bugün gezdiğimiz sergi, zaten terörün dininin sadece kan ve ölüm olduğunu da gösteren bir sergiydi. Öyle ki bütün çıplaklığıyla, terörün yarattığı bütün acılarla bu kadar çıplak gözler önüne serilmesi çok cesur bir yaklaşım diye düşünüyorum. Çok cesur buldum sergiyi. Çünkü insanlar ancak böylesi etkileri gözleriyle görebildiklerinde daha iyi anlayabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Çin hükümeti, çeşitli etnik gruplardan vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için şiddet ve terör suçlarını önlemeyi ve mücadele etmeyi amaçlayan kararlı tedbirler hayata geçirdi. Xinjiang'da son 25 aydır hiç şiddet ve terör olayı yaşanmadı. Toplumsal güvenlik gözle görülür bir şekilde iyileşiyor, dini aşırıcılığın sızması önleniyor.

Çin hükümetinin terörle mücadele etmek için aldığı önlemleri takdirle karşılayan En Son Haber sitesi editörü Enes Taha Ersen, "Biz burada Xinjiang'da yaşanan olaylar ve tarihsel süreç hakkında izlenimlerde bulunduk. Bu izlenimlerde bölgede çok büyük yaraların meydana geldiğini gördük. Ancak bu gelinen son noktada, yaklaşık 4-5 yıl içerisinde alınan önlemler işe yaramış gibi görünüyor. Bundan sonrasında inşallah daha iyi bir şekilde, daha iyi performans vermesi için çalışmaların sürdürülmesini destekliyoruz biz de." şeklinde konuştu.

Mısır'da yayın yapan Al-Ahram Ektassdy dergisinin editörü Samia Fakhry Mansour ise, istikrarın kalkınmanın temeli olduğunu ve Xinjiang'da güvenliğin uzun vadede korunmasını arzuladığını ifade etti.

Terörizmin uluslararası bir konu olduğuna dikkat çeken Bangladeş Daily Sun gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Shiabur Rahman da, terörizmin dünya genelinde tamamen ortadan kaldırılması için bütün ülkeler arasındaki işbirliğinin güçlenmesi gerektiğini vurguladı.