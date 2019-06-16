Son Dakika Haberleri: İpek Yolu'nda trafik kazası: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İpek Yolu'nda trafik kazası: 1 ölü

31 dakika önce

Şırnak'ın İdil ilçesinde bir kamyon, önündeki buğday yüklü kamyona çarptı.

İpek Yolu'nda trafik kazası: 1 ölü, System.String[]
Şırnak'ın İdil ilçesinde bir kamyon, önündeki buğday yüklü kamyona çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, İdil ilçesine bağlı Çığır köyü yakınlarındaki İpek Yolu'nda meydana gelen kazada sürücü Faik Güçlü (65) yönetimindeki 63 FK 269 plakalı kamyon, önündeki buğday yüklü kamyona çarptı. Kaza sonrası bölgeye Nusaybin, Cizre ve İdil'den sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışarak hayatını kaybeden Faik Güçlü'nün cesedi, Nusaybin itfaiyesi arama-kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Güçlü'nün cenazesi otopsi için İdil Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza yapan kamyonlar vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:39 Kaynak: İHA
Şırnak, İpek Yolu, İdil, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kuzenini kurtarmak için çaya atlayan genç akıntıya kapılıp hayatını kaybetti Uzman çavuş ve eşi evlerinde başlarından vurulmuş halde bulundu! Sınav giriş belgesini unutan öğrencinin yardımına polis yetişti Villada dehşet! Müteahhit yatağında uyurken öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 16:10:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İpek Yolu'nda trafik kazası: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]