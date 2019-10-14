İpek Yolu’nun ilk yük treni 5 Kasım’da Türkiye’ye gelecek

Çin'den yola çıkıp Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya gidecek olan ilk yük treni 5 Kasım'da Türkiye'de olacak. China Railway Express'e ait olan yük treni Hazar üzerinden geçerek İstanbul'a ulaşacak ve Marmaray'ı kullanan ilk yük treni unvanını da kazanacak