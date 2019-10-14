Son Dakika Haberleri: İpek Yolu’nun ilk yük treni 5 Kasım’da Türkiye’ye gelecek
Son Dakika Ekonomi İpek Yolu’nun ilk yük treni 5 Kasım’da Türkiye’ye gelecek

İpek Yolu’nun ilk yük treni 5 Kasım’da Türkiye’ye gelecek

27 dakika önce

Çin'den yola çıkıp Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya gidecek olan ilk yük treni 5 Kasım'da Türkiye'de olacak.

İpek Yolu’nun ilk yük treni 5 Kasım’da Türkiye’ye gelecek, System.String[]

Çin'den yola çıkıp Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya gidecek olan ilk yük treni 5 Kasım'da Türkiye'de olacak. China Railway Express'e ait olan yük treni Hazar üzerinden geçerek İstanbul'a ulaşacak ve Marmaray'ı kullanan ilk yük treni unvanını da kazanacak

Marmaray, Türkiye, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:22 
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