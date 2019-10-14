İpek Yolu’nun ilk yük treni 5 Kasım’da Türkiye’ye gelecek
27 dakika önce
Çin'den yola çıkıp Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya gidecek olan ilk yük treni 5 Kasım'da Türkiye'de olacak.
Çin'den yola çıkıp Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya gidecek olan ilk yük treni 5 Kasım'da Türkiye'de olacak. China Railway Express'e ait olan yük treni Hazar üzerinden geçerek İstanbul'a ulaşacak ve Marmaray'ı kullanan ilk yük treni unvanını da kazanacak
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:22
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