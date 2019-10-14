Son Dakika Haberleri: İpek yolu'nun ilk yük treni 5 kasım'da türkiye'ye gelecek
Son Dakika Ekonomi İpek yolu'nun ilk yük treni 5 kasım'da türkiye'ye gelecek

İpek yolu'nun ilk yük treni 5 kasım'da türkiye'ye gelecek

1 saat önce

Çin'den yola çıkıp, Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni China Railway Express'in, 5 Kasım'da Türkiye'ye ulaşması planlanıyor.

İpek yolu'nun ilk yük treni 5 kasım'da türkiye'ye gelecek, System.String[]

Çin'den yola çıkıp, Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni China Railway Express'in, 5 Kasım'da Türkiye'ye ulaşması planlanıyor.

China Railway Express, Çin'den başlayacak yolculuğunu Hazar geçişli uluslararası ulaştırma güzergahı "Trans-Caspian International Transport Route" (TITR) üzerinden gerçekleştirecek.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, Türkiye'ye 5 Kasım'da ulaşması beklenen tren, Marmaray'dan geçerek Avrupa'ya ulaşacak ilk yük treni olarak tarihe geçecek.

Haberde, "Trenin geçişine ilişkin detaylar, Kazakistan Demiryolları AŞ (KTZ) Başkan Yardımcısı Pavel Sokolov başkanlığındaki heyetin, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı'yı ziyaretinde değerlendirildi. TCDD Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen görüşmede, iki ülke demiryolu kuruluşları arasında artan yük taşımacılığı ve demir yolları alanında gelişen iş birliğinin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Bu kapsamda, Çin üzerinden Türkiye'ye gelerek transit geçecek yükler için atılacak adımlar ve uluslararası konteyner taşımacılığı da masaya yatırıldı" denildi.

Habere göre toplantıda, China Railway Express için karşılama töreni yapılması da kararlaştırıldı. 5 Kasım'da gerçekleştirilmesi öngörülen tören için planlama yapılacak. Görüşmede, Kazakistan ile Türkiye arasındaki demir yolu taşımacılık hacminin geliştirilmesi ve Bakü-Tiflis- Kars (BTK) Demiryolu hattı üzerinden yapılan taşımacılığın canlandırılması için de mutabakata varıldı. (Fotoğraflı)


Çin Halk Cumhuriyeti, Marmaray, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:49 Kaynak: DHA
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