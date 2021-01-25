Cumhurbaşkanı Erdoğan, İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nin açılışını yaptı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışı yapması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'ne giriş yapması ELAZIĞ - AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çaydaçıra'da İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nin açılışına katıldı. (2)