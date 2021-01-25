Cumhurbaşkanı Erdoğan, İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nin açılışını yaptı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nin açılışını yaptı
25.01.2021 19:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışı yapması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'ne giriş yapması ELAZIĞ - AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışı yapması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'ne giriş yapması ELAZIĞ - AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çaydaçıra'da İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nin açılışına katıldı. (2)
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