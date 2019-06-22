Son Dakika Haberleri: İpek yolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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İpek yolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

57 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesi İpek yolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İpek yolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesi İpek yolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinen bilgilere göre kaza, Nusaybin'e bağlı Eskiyol Mahallesi mevkiinde İpek yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil ile Abdulaziz Bakır (57) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Bakır, yola savruldu. Bu sıra yoldan geçen vatandaşlar araçlarını durdurarak yaralı Bakır'ın yardımına koştu. Bir vatandaş, nabzı duran Bakır'a kalp masajı yaptı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Abdulaziz Bakır (57) yaklaşık bir saat boyunca yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Bakır'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Abdullatif Altunkaynak/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:25 Kaynak: İHA
Mardin, Nusaybin, Güncel
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