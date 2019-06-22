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İpek yolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti

39 dakika önce

İpek yolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybettiMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesi İpek yolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İpek yolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesi İpek yolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinen bilgilere göre kaza Nusaybin'e bağlı Eskiyol Mahallesi mevkiinde ipek yolunda üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil ile Abdulaziz Bakır yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Bakır, yola savruldu. Bu sıra yoldan geçen vatandaşlar araçlarını durdurarak yaralı Bakır'ın yardımına koştu. Bir vatandaş, nabzı duran Bakır'a kalp masajı yaptı. Bölgeye gelen sağlı ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Abdulaziz Bakır yaklaşık bir saat boyunca yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Bakır'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.
Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
İpek yolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:41 Kaynak: İHA
Mardin, Nusaybin, 3. Sayfa
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