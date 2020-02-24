İpekböceği'ne bakım molası - Son Dakika
Son Dakika Güncel İpekböceği'ne bakım molası - Son Dakika

İpekböceği'ne bakım molası

6 saat önce

Kent Meydanı-Heykel arasında sefer yapan T1 (İpekböceği) tramvay hattı 25 Şubat Salı günü saat 09.00'dan itibaren asfaltlama ve bakım çalışmaları sebebiyle 2 gün süreyle işletime kapatılacak.

İpekböceği'ne bakım molası, System.String[]

Kent Meydanı-Heykel arasında sefer yapan T1 (İpekböceği) tramvay hattı 25 Şubat Salı günü saat 09.00'dan itibaren asfaltlama ve bakım çalışmaları sebebiyle 2 gün süreyle işletime kapatılacak. İpekböceği, çalışmaların tamamlanmasının ardından 27 Şubat Perşembe günü saat 07.00'dan itibaren normal seferlerine başlayacak. Bakım süresince T1 hattı güzergahında otobüslerle ulaşım hizmeti verilmeye devam edecek. - BURSA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:48 Kaynak: İHA
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