İpekböceği'ne bakım molası - Son Dakika

İpekböceği'ne bakım molası
6 saat önce
Kent Meydanı-Heykel arasında sefer yapan T1 (İpekböceği) tramvay hattı 25 Şubat Salı günü saat 09.00'dan itibaren asfaltlama ve bakım çalışmaları sebebiyle 2 gün süreyle işletime kapatılacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:48 Kaynak: İHA
Kent Meydanı-Heykel arasında sefer yapan T1 (İpekböceği) tramvay hattı 25 Şubat Salı günü saat 09.00'dan itibaren asfaltlama ve bakım çalışmaları sebebiyle 2 gün süreyle işletime kapatılacak. İpekböceği, çalışmaların tamamlanmasının ardından 27 Şubat Perşembe günü saat 07.00'dan itibaren normal seferlerine başlayacak. Bakım süresince T1 hattı güzergahında otobüslerle ulaşım hizmeti verilmeye devam edecek. - BURSA
Son Dakika Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının ardından tutuklanan kaptan pilotun ifadesi ortaya çıktı Genç kadın, ayrılmak isteyen nişanlısının boğazını keserek öldürdü Doğu Perinçek, HDP ile ittifakı reddeden CHP'ye tepki gösterdi: Türk milletine yalan söylüyorlar Doğu Perinçek ve İsmail Saymaz arasındaki CHP tartışması canlı yayına damga vurdu