İpekböceği Yer Altına Giriyor

Bursa Büyükşehir Başkanı Alinur Aktaş, T2 hattının Kent Meydanı'na doğru 1200 metrelik mesafede yerin altına alınacağını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her cuma sabahı kurulan bereket sofrasında Bağlaraltı Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Sabah namazını Ebü Bekir Camii'nde kılan Başkan Aktaş, sabah kahvaltısını da vatandaşlarla birlikte yaptı. Vatandaşlar dertlerini Başkan Aktaş'a iletirken, Büyükşehir, BUSKİ ve Burulaş bürokratlarının da hazır bulunduğu toplantıda talepler not edildi.



Cami lokalindeki kahvaltının ardından mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Aktaş, dünya genelinde bir kriz yaşandığını hatırlatarak, bu günlerin yakında atlatılacağını vurguladı. Konuşmasında birlik beraberlik mesajları veren Başkan Aktaş, "T2 hattını diğer raylı sistemlerle entegre etmemiz lazım. Kent Meydanı'na doğru 1200 metrelik mesafede yerin altına girme kararı aldık. Geçmişte yoğun ve dağınık çalışmalardan dolayı biraz sıkıntılar oluşmuştu. Çok şükür şu an bu sıkıntıyı çözdük ve trafik akıcı hale geldi" ifadelerini kullandı.



Geçmişte yapılan kentsel dönüşüm sisteminin Bursa'ya olumsuz etki yaptığını anlatan Aktaş, "3-4 ailenin yaşadığı yere 10 kişi daha ekliyoruz, ondan sonra da Bursa'da ulaşımla alakalı problem var diyoruz. Eğri oturup, doğru konuşalım. Metrekareye metrekare alacaksın, 30 - 40 yıllık bina verip, yerine yeni daire alacaksın. Bu işten müteahhit kazanıyor, yer sahibi kazanıyor, herkes kazanıyor, ama kaybeden Bursa oluyor. Bu şekilde kentsel dönüşüm olmaz. Bizim yeni yaşama alanları açıp Bursa'yı büyütmemiz lazım" dedi. - BURSA

