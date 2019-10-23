Son Dakika Haberleri: İpekböceği yetiştiriciliği bilgilendirme toplantısı
Son Dakika Güncel İpekböceği yetiştiriciliği bilgilendirme toplantısı

İpekböceği yetiştiriciliği bilgilendirme toplantısı

51 dakika önce

Keban ilçesinde ipekböceği yetiştiriciliği bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İpekböceği yetiştiriciliği bilgilendirme toplantısı, System.String[]

Keban ilçesinde ipekböceği yetiştiriciliği bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksek Okulu Gıda Teknolojisi Öğretim Görevlisi Mustafa Yüce, amaçlarının daha önce bir üretim yeri olan ilçenin yeniden ipekböceği üreten ilçe haline getirmek olduğunu söyledi.

Elazığ'a yapılacak bir dokuma evi ile el becerinin geliştirilmesinin yanında aile ve ülke ekonomisine ciddi getirisi olacağını kaydeden Yüce, "Elazığ'a ipek evinin yapılmasıyla ipekten elde edilen halı, kilim, kumaş gibi ürünlerin üretimi gerçekleştirilecek." dedi.

Toplantıya, Kaymakam Ersin Tepeli, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, Arapgir ve Keban ilçesinden kadın girişimciler ve çiftçiler katıldı.

Fırat Üniversitesi, Keban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:20 Kaynak: AA
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