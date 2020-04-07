İpekçilik Caddesi, araç trafiğine kapatılıyor - Son Dakika

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İpekçilik Caddesi, araç trafiğine kapatılıyor
6 saat önce
Bursa İpekçilik Caddesi düzenleme çalışmaları çerçevesinde 3 hafta araç trafiğine kapatılacak.
Bursa İpekçilik Caddesi düzenleme çalışmaları çerçevesinde 3 hafta araç trafiğine kapatılacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce '8 Nisan Çarşamba günü' Yıldırım İlçesi Karaağaç Mahallesi İpekçilik Caddesi'nde zemin düzenleme çalışmaları başlatılacaktır. Bu nedenle cadde, 3 hafta süreyle 'geçici olarak' araç trafiğine kapatılacaktır.Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahlar kullanılacak. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:56 Kaynak: İHA
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