İpekçilik Caddesi, araç trafiğine kapatılıyor - Son Dakika

Bursa İpekçilik Caddesi düzenleme çalışmaları çerçevesinde 3 hafta araç trafiğine kapatılacak.



Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce '8 Nisan Çarşamba günü' Yıldırım İlçesi Karaağaç Mahallesi İpekçilik Caddesi'nde zemin düzenleme çalışmaları başlatılacaktır. Bu nedenle cadde, 3 hafta süreyle 'geçici olarak' araç trafiğine kapatılacaktır.Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahlar kullanılacak. - BURSA