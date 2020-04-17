İpekçilik Caddesi yenileniyor - Son Dakika

Bursa kentinde yaya ve araç trafiği bakımından yoğun olarak kullanılan İpekçilik Caddesinde kapsamlı bir yenileme çalışması başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AYKOME'de alınan kararla tüm altyapı kurumları İpekçilik Caddesi'nde doğal gaz, elektrik, su ve kanalizasyon hatlarını yenilemek üzere eş zamanlı olarak çalışmalara başladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaklaşık 11 yıldır yenilenmesi beklenen caddeye, altyapı, sıcak asfalt, bordür ve trotuvarlarla birlikte yaklaşık 1 milyon 250 bin liralık yatırım yapacaklarını kaydetti.

İlk etapta 600 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeki İpekçilik Caddesi'nde çalışmalara başladıklarını bildiren Aktaş, çalışamaların Yeşil ve Namazgah Caddelerini de kapsayacağını duyurdu.

Aktaş bu süreçte verilen rahatsızlıktan ötürü çevre sakinlerinden özür diledi.