İpeker Tekstil’e ‘Sürdürülebilir İş’ ödülü
1 saat önce
İpeker Tekstil, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından 6.'sı düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri yarışmasında Blue Balance -Vegan Tekstil Prosesleri ile Sürdürülebilir İnovasyon dalında ödüle layık görüldü.
İpeker Tekstil, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından 6.'sı düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri yarışmasında Blue Balance -Vegan Tekstil Prosesleri ile Sürdürülebilir İnovasyon dalında ödüle layık görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:44
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