Son Dakika Haberleri: İpeker Tekstil’e ‘Sürdürülebilir İş’ ödülü
Son Dakika Ekonomi İpeker Tekstil’e ‘Sürdürülebilir İş’ ödülü

İpeker Tekstil’e ‘Sürdürülebilir İş’ ödülü

1 saat önce

İpeker Tekstil, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından 6.'sı düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri yarışmasında Blue Balance -Vegan Tekstil Prosesleri ile Sürdürülebilir İnovasyon dalında ödüle layık görüldü.

İpeker Tekstil’e ‘Sürdürülebilir İş’ ödülü, System.String[]

İpeker Tekstil, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından 6.'sı düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri yarışmasında Blue Balance -Vegan Tekstil Prosesleri ile Sürdürülebilir İnovasyon dalında ödüle layık görüldü.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:44 
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