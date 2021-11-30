Üye Girişi
İPEKİŞ çalışanları sendika değiştirdikleri için çıkarıldıkları işlerini geri istiyor - Son Dakika

İPEKİŞ çalışanları sendika değiştirdikleri için çıkarıldıkları işlerini geri istiyor

30.11.2021 09:17

İPEKİŞ çalışanları sendika değiştirdikleri için çıkarıldıkları işlerini geri istiyor Ankara'da İPEKİŞ Mensucat Türk A.Ş.

İPEKİŞ çalışanları sendika değiştirdikleri için çıkarıldıkları işlerini geri istiyor

ANKARA - Ankara'da İPEKİŞ Mensucat Türk A.Ş. çalışanları, mensubu oldukları TEKSİF sendikasından başka bir sendikaya geçtikleri için işverenleri tarafından performans düşüklüğü iddiası ile çıkarıldıklarını öne sürerek, işlerini geri almak üzere eylem yaptı.

Bursa'da faaliyet gösteren İpekiş Mencusat Türk A.Ş'de çalışan işçiler, Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası'ndan Tüm Dokuma, İplik, Trikotaj ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası'na (Öz İplik İş) geçiş yaptı. Bunun üzerine sendika değiştiren Azime Koç, Arif Şengen, Selami Ayhan, Mustafa Kılbacak, Tuncay Oğuz, Barış Değirmencioğlu, Umut Yıldırım, Ergün Dikler, Fikret Akgün, Battal Gündoğdu, Tarman Group'un sahip olduğu İpekiş firması tarafından performans düşüklüğü iddiasıyla işten çıkarıldıklarını öne sürdü. Daha sonra söz konusu 10 çalışan adına çalışanlardan oluşan bir grup, Ankara'da Tarman Group'un sahip olduğu Atakule'nin önüne gelerek, pankartlı eylem yaptı. İzinsiz eylemde Atakule güvenlik görevlileri ile eylemciler arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından kamuya ait alanda devam eden eylemde işten çıkarılan çalışanlar, yaptıkları basın açıklamasında şu iddiaları öne sürdü:

"Bizler buraya Bursa'dan geldik. Bizler İPEKİŞ'te sendika değiştirmek istediğimiz için işten atılan işçileriz. İPEKİŞ fabrikasında işveren ve teksif iş birliği yapmıştır. Yapılan sözleşmelerde, "emeğimiz korunmuyor" dediğimiz için işten atıldık. Yaklaşık 60 yıldır, fabrikada örgütlü olan sendika bizlerin iradesini hiç tanımadı. İPEKİŞ yönetimi ile İPEKİŞ isçilerinin üzerinde baskı tehdit ve mobing uyguladı. Buradan Tarman Ailesine sesleniyoruz: Biz işimizin başına dönmek istiyoruz. Sendikamızı kendimiz seçelim istiyoruz. Buradan bizleri mağdur eden sendikaya sesleniyoruz: Sizler işçilerin yanında yer almadınız. Taleplerimizi dinlemediniz. İşçiler sendikadan istifa ederken, sebebini sormadınız. Diyalog kanallarını kapattınız. Bununla da yetinmeyerek işçilerin işten atılmasına göz yumdunuz. İşten atılan işçilere destek olmanız gerekirken, fabrika önünde bekleyen işçileri yuhalayıp karşısında durdunuz. Biz, sizlerin talimatıyla işimizden olduk. Gerekçesi ise "performans düşüklüğü" oldu. Şimdi soruyoruz sizlere: "16 yıldır bu fabrikada çalışan ve şu an işten atıldığı için evine ekmek götüremeyen arkadaşlarımız var. 16 yıldır performans düşüklüğü yoktu da Teksif'den istifa ederek Öz İplik İş Sendikasına üye olduk diye mi performans düşüklüğü oldu? Buradan Öz İplik İş Sendikasına sesleniyoruz: Yıllarca hakkımız savunulmadı, kapınızı çaldık. Sendikanıza üye olduk. Şimdiye kadar verdiğiniz tüm destekleriniz için teşekkür ederiz."

Eylemciler, Atakule önünde üzerinde "Tarman ailesi duyun sesimizi, işimize dönmek istiyoruz" yazılı pankart açtı. Atakule güvenlik görevlilerinin polisi çağırması üzerine işten çıkarılan çalışanlar olaysız bir şekilde eylemi bitirdi.

İPEKİŞ çalışanları sendika değiştirdikleri için çıkarıldıkları işlerini geri istiyor
İPEKİŞ çalışanları sendika değiştirdikleri için çıkarıldıkları işlerini geri istiyor
İPEKİŞ çalışanları sendika değiştirdikleri için çıkarıldıkları işlerini geri istiyor
İPEKİŞ çalışanları sendika değiştirdikleri için çıkarıldıkları işlerini geri istiyor

Sendika, Ankara, Teksif, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İPEKİŞ çalışanları sendika değiştirdikleri için çıkarıldıkları işlerini geri istiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca, vaka haritasını paylaştı! İşte yoğunluğun en çok arttığı 10 ilimiz 09:09 Son Dakika: Bakan Koca, vaka haritasını paylaştı! İşte yoğunluğun en çok arttığı 10 ilimiz Köpek havlayınca hırsız yakayı ele verdi! 08:41 Köpek havlayınca hırsız yakayı ele verdi! Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi 08:29 Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek 08:25 Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Son Dakika! İzmir Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem 07:39 Son Dakika! İzmir Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı 16:52 İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı
Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü 16:26 Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim 16:05 Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim

Son Dakika Haberleri
08:58 İddia: Sedat Peker çizgi film formatında belgesel çekiyor! Hedef Z kuşağı!
08:46 Uzman isimden uyarı: Her fırtınada başa sarıyoruz!
08:41 Köpek havlayınca hırsız yakayı ele verdi!
08:40 Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı
08:30 Kahvaltıcılara kötü haber! Simit ve poğaçaya zam geldi!
08:28 Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi
08:25 İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı
08:25 Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek
08:24 Sedat Peker'in avukatı: 5-6 gündür müvekkilime ulaşamıyorum
08:17 Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
İddia: Sedat Peker çizgi film formatında belgesel çekiyor! Hedef Z kuşağı! İddia: Sedat Peker çizgi film formatında belgesel çekiyor! Hedef Z kuşağı!         
08:58
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı         
08:26
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika: İstanbul dahil 10 ilde fırtına önlemi! Okullar tatil edildi, bazı kamu personelleri izinli sayılacak Son Dakika: İstanbul dahil 10 ilde fırtına önlemi! Okullar tatil edildi, bazı kamu personelleri izinli sayılacak         
07:30
İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu         
16:46
Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı         
16:22
Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı         
15:35
Güney Koreli espor oyuncusu Faker'ın yeni maaşı dudak uçuklattı! Güney Koreli espor oyuncusu Faker'ın yeni maaşı dudak uçuklattı!         
15:21
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi!         
14:41
Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı         
14:40
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim         
14:10
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!         
13:36
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor         
12:29
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 09:23:21. #1.12#
SON DAKİKA: İPEKİŞ çalışanları sendika değiştirdikleri için çıkarıldıkları işlerini geri istiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement