Son Dakika Haberleri: İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi Hız Kesmeden Devam Ediyor
Son Dakika Güncel Haber

İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi Hız Kesmeden Devam Ediyor

48 dakika önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen 'İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi' kapsamında sportif faaliyetler hız kesmeden devam ediyor.

İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi Hız Kesmeden Devam Ediyor, System.String[]
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen 'İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi' kapsamında sportif faaliyetler hız kesmeden devam ediyor.

2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte çocukların boş zamanlarını taekwondo sporuyla değerlendirmesi amacıyla çalışmalarını hızlandıran proje yetkilileri kurs kayıtlarına devam ediyor. Toplamda 14 salonda 12 antrenör ile devam eden ve ücretsiz olan taekwondo kursu; çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor. Projenin uygulanmaya başlandığı 2014 yılından bugüne kadar 3 bin 500 çocuk ve genci taekwondo sporuyla tanıştırarak lisanslandıran Kayseri Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yaz sonuna kadar toplamda 5 bin lisanslı sporcuya ulaşmak istediklerini ifade etti. Bilindiği üzere Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 16 kurum ve kuruluş tarafından desteklenen 'İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi'; 2014 yılından bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atarak altın, gümüş ve bronz olmak üzere sporcular toplamda 350 madalya kazanma başarısı gösterdi. Projedeki 11 sporcu Millilik Belgesi almaya hak kazanmış, 3 Sporcu THOM Merkezine seçilmiş, 3 sporcu ise Balkan Şampiyonasında madalya almaya hak kazandı.

Son olarak 20-25 Haziran 2019 tarihinde 81 ilden 3 bin sporcunun katılımıyla Ankara'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Şampiyonasında 1 sporcu ilk 8'e iki sporcu da ilk 16'ya girme başarısı gösterdi. Ayrıca 21-22-23 Haziran 2019 tarihinde ilimizde düzenlenen Kayseri Ümitler Şampiyonasında 4 sporcu birinci, 2 sporcu ikinci ve 3 sporcu da üçüncü olarak 12-15 Temmuz'da Sivas'ta düzenlenecek olan Türkiye Yıldızlar Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:49 Kaynak: İHA
emniyet müdürlüğü, kayseri, sporcu, er, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selfie çeken genç kayalıklardan yuvarlandı Dolarda sert düşüş devam ediyor! İşte son durum 80 yıllık demir ustası makinelere yenik düştü İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın çakarlı araç kararına destek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 18:37:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi Hız Kesmeden Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]