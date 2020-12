İpeksi görüntüye sahip 'harire tatlısı' turistlerin gözdesi oldu - Son Dakika

İpeksi görüntüye sahip 'harire tatlısı' turistlerin gözdesi oldu

MARDİN - Mardin'in ipeksi görüntüye sahip yöresel tatlısı harire, turistlerin gözdesi oldu.

Mardin'in Artuklu ilçesinde yöresel tatlı satışı yapan Ersan Özer, harire tatlısının anlam olarak ipeksiliği ifade ettiğini, her yıl ekim ayında Mardin'de harire şenliklerinin olduğunu söyledi. İşletme olarak tatlıyı mevsimsel olmaktan çıkararak bütün seneye yaydıklarını kaydeden Özer, "Harire, Mardin yöresinin tek yöresel tatlısıdır. Her sene ekim ayında Mardin'de harire şenlikleri düzenlenir. Bu tatlı adına yapılan bir şenliktir, harire şenlikleri. İsmi Harir ipek demektir. Harire ise ipeksi demektir. Tatlının görünüşünden dolayı bu ismi almıştır. Tatlıyı ceviz ve tarçınla sunuyoruz misafirlerimize. 400 yıllık tarihi bir mekanda hizmet vermekteyiz. Mardin'e gelen herkesin bu tatlıyı yemesini tavsiye ederiz. Çok lezzetli bir tatlıdır. Doğal bir tatlı olup, Mardin'de yetişen mezrone üzümü ile hazırlıyoruz. Mezrone üzümü ince kabuklu sarıya yakın bir üzümdür. Çok tatlı bir üzüm olduğu için, tatlıya herhangi bir şeker ilavesi ya da katkı maddesi kesinlikle katmıyoruz. Harire tatlısı tamamen doğal bir tatlıdır. Besleyicidir, kan yapıcıdır. İçinde herhangi bir şeker ya da katkı maddesi olmadığı için herkesi rahatlıkla yiyebileceği doğal bir tatlıdır. Özel günlerde, bayramlarda yapılan bir tatlıdır. Aynı zamanda bayram tatlısı olarak da geçer bu tatlımız. Yüzyıllardır Mardin'de süre gelen bir tatlıdır. Bizde işletme olarak bütün seneye yaydık bütün senenin her ayında bulabilirsiniz. Günlük taze olarak yapıyoruz. Harire tatlısı turistlerin çok sevdiği kesinlikle Mardin'e gelen turistlerin denediği çok güzel bir tatlıdır. Harire tatlısını deneyenlerin daha sonrasında internet üzerinden bizden tekrar istedikleri de oldu. Özel bir şekilde kargolayıp, isteyenlere gönderiyoruz" dedi.